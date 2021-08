Heute möchte ich - auch und gerade weil wir in dieser Woche mit so vielen schrecklichen, verstörenden Bildern konfrontiert wurden - noch einmal ein paar Wochen in der Zeit zurückgehen und auf die diesjährige Europameisterschaft im Herrenfußball zurückkommen. Bei diesem, von den Veranstaltern liebevoll "UEFA 2020" genannten Großereignis hat die am Ende siegreiche Squadra Azzurra (aka italienische Nationalelf) nicht nur sehr souverän den Titel gewonnen, sondern auch einen neuen Rekord aufgestellt. 34 Spiele ohne Niederlage in Serie, das ist - genau, Rekord. Von dem sind die folgenden Protagonisten zwar noch ein gutes Stück entfernt, dennoch war die Performance, die sowohl der Dow Jones Industrial Average als auch der unverändert breiter gefasste S&P 500 zuletzt aufs Parkett legten, durchaus sehenswert. Denn an immerhin fünf Tagen in Folge schraubten sich die beiden Aktienindizes auf neue, Achtung, Rekordmarken. Das ist die längste Serie seit Mitte März im Dow Jones, der damals sechs neue Bestmarken hintereinander erzielte. Beziehungsweise seit, nun ja, nicht ganz so spektakulär, Anfang Juli im S&P 500, wo bis zum 7. Juli doch tatsächlich neun Rekorde in Folge aufgestellt wurden. Der, was sonst, Rekord liegt (beim S&P 500) übrigens bei 14 Alltime-Highs und datiert vom 25. März 1998 sowie 13 neue Höchststände hintereinander beim Dow Jones aus dem April 1983. Und der DAX? ...

