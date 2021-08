Staeheli ist derzeit noch als Head of Global Banking Operations bei der Avaloq Group tätigBern - Der Verwaltungsrat von PostFinance hat Benjamin Staeheli per 1. Januar 2022 zum neuen Leiter Payment Solutions ernannt. Er nimmt in dieser Funktion Einsitz in die Geschäftsleitung der Finanzdienstleisterin. Staeheli (geb. 1968) gilt als ausgewiesener Experten in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Informationsmanagement. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung auf C-Level und...

