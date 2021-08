Die Analysten der DZ Bank haben die Bewertung für die Aktien von Covestro von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hersteller von Spezialchemikalien befinde sich in einer anhaltenden Boomphase, so die Experten in einer gestern Studie. Im Vergleich zu den Papieren der Wettbewerber sei die Aktie zudem unterbewertet. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, ...

