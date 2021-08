Die Ölpreise werden weiter von Corona-Sorgen und dem zuletzt gestiegenen Dollarkurs belastet.New York - Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 66,04 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 63,25 Dollar. Die Ölpreise werden damit weiter von Corona-Sorgen und...

