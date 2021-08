Der SMI beendet die Woche mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 12'415,66 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag kaum verändert geschlossen. Nach einer freundlichen Eröffnung kam es wie schon am Vortag auf breiter Front zu Gewinnmitnahmen, allerdings lediglich moderaten. Mit der positiv eröffnenden Wall Street wurden die Verluste bis zum Handelsende jedoch wieder aufgeholt. Es ist nun schon einen Monat her, seit der SMI zwei Tage in Serie gesunken ist.

