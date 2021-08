Das Bananenangebot des französischen Marktes behielt im Juni 2021 Spitzenniveaus. Die 59.370 Tonnen netto, die in Festland-Frankreich verkauft wurden, stellten im Juni einen neuen absoluten Rekord auf, so das Zentrum für Internationale Zusammenarbeit in Agronomischer Forschung für Entwicklung (CIRAD). All die Ursprungskategorien waren im Grünen, mit Anstiegen zwischen 3 und 11...

