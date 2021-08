Am 03. August hatten wir getitelt "United Internet: Was bringen die Zahlen?" und im Express-Service folgende Stellungnahme abgegeben: "Die United Internet-Aktie ISIN: DE0005089031 bewegt sich seit vier Monaten unter hohen Schwankungen seitwärts. Wenn die Zahlen am Donnerstag positiv überraschen können, wird der Ausbruch über den Widerstand wohl gelingen. Das Handelsvolumen ist in den letzten beiden Tagen sehr stark angezogen und dass deutet auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...