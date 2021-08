Nichts kann preislich mit einer abgeschriebenen Photovoltaikanlage konkurrieren. Das könnte dazu führen, dass die Energiekosten bis 2050 auf Null sinken, schreibt der norwegische Vermögensverwalter DnB AM in einem Kommentar. Die Photovoltaik könnte langfristig dafür sorgen, dass die Energiekosten auf null sinken. Das ist das Resümee eines Kommentars von Audun Wickstrand-Iversen, Fundsmanager bei der Vermögensverwalter DnB Asset Managemnet (AM). Der Norweger geht als Prämisse vom Bau einer normalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...