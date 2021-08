Berlin - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat eine schnelle Lösung im Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn gefordert. "Ich hoffe, dass die Streikenden und Streitenden durch erneute Angebote der Deutschen Bahn wieder zurück an den Verhandlungstisch kommen", sagte der CSU-Politiker den Sendern RTL und n-tv.



Der Verkehrsminister sagte aber auch, dass die Rahmenbedingungen für eine Tarifeinigung aktuell sehr schwer seien: "In der Corona-Pandemie wurde die Bahn mit einem Passagieraufkommen von minus 80 Prozent sehr gebeutelt, und wir haben auch schwierige Phasen bei den Lieferketten und der Rohstoffversorgung." Scheuer pocht dennoch auf eine schnelle Einigung und weist darauf hin, dass die Diskussion zwischen Gewerkschaft und Deutscher Bahn bereits seit 2019 anhält: "Jeder kennt die Positionen, die Befindlichkeiten und die Personen", so der CSU-Politiker. "Der nächste Schritt ist der Verhandlungstisch und wir bereiten alles vor, um das zu begleiten. Denn Politik, Wirtschaft und auch Bürgerschaft haben kein Interesse daran, dass wir einen lähmenden Streik haben."

DEUTSCHE BAHN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de