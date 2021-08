Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten setzte seinen Aufwärtstrend fort und stieg am Freitag nach vorläufigen Angaben der CME Group um rund 3,7.000 Kontrakte. Auf der anderen Seite schrumpfte das Volumen um fast 45.000 Kontrakte. Gold peilt weiterhin die Marke von 1.800 $ an Der leichte Anstieg des Goldpreises am Freitag ging mit einem steigenden ...

