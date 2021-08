Silver Spring - Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer erhält als erster die vollständige Zulassung in den USA. Das teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA am Montagvormittag (Ortszeit) mit.



"Die Zulassung dieses Impfstoffs durch die FDA ist ein Meilenstein im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie", sagte die amtierende FDA-Kommissarin Janet Woodcock zu der Entscheidung. "Obwohl dieser und andere Impfstoffe die strengen wissenschaftlichen Standards der FDA für die Zulassung im Notfall erfüllt haben, kann die Öffentlichkeit als erster von der FDA zugelassener Covid-19-Impfstoff sehr zuversichtlich sein, dass dieser Impfstoff die hohen Standards für Sicherheit, Wirksamkeit und Herstellungsqualität erfüllt, die die FDA von einem zugelassenen Produkt verlangt. Der heutige Meilenstein bringt uns einen Schritt näher, den Verlauf dieser Pandemie in den USA zu ändern", so die FDA-Chefin.

