Der EuroStoxx50 schliesst 0,70 Prozent höher bei 4176,42 Punkten.Paris / London - Europas Börsen haben am Montag ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung fortgesetzt. Als die US-Börsen am Nachmittag teils erneut Rekorde verbuchten, bauten auch hierzulande die Indizes ihre Gewinne wieder etwas aus. Der EuroStoxx50 schloss 0,70 Prozent höher bei 4176,42 Punkten und damit in der Nähe seines früh erreichten Tageshochs. Am Markt war die Rede von Schnäppchenjägern...

Den vollständigen Artikel lesen ...