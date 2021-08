Der SMI schliesst am Montag 0,49 Prozent im Plus bei 12'476,87 Punkten. Cembra-Aktien sacken um 31% ein.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI näherte sich damit wieder der Marke von 12'500 Punkten, unter die er am letzten Donnerstag gefallen war. Die Nervosität, die gegen Vorwochenschluss aufgekommen war, habe sich wieder gelegt, sagte ein Händler. Die Sorgen über ein baldiges Endes der Billiggeldpolitik der US-Notenbank (Fed) und über die...

