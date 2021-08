Die Migros wird ab Juli 2022 die Kreditkarten über ihre eigene Bank anbieten. Die Cembra-Aktie bricht am Montag um 31 Prozent ein.Zürich - Der Detailhändler Migros und die Konsumkredit-Bank Cembra gehen künftig getrennte Wege. So wird die Migros ab Juli 2022 die Kreditkarten über ihre eigene Bank anbieten. Cembra hofft derweil auf eine geringe Wechselbereitschaft. Der Entscheid, die Cumulus-Kreditkarte ab Mitte nächsten Jahres über die Migros-Bank anzubieten, sei strategisch naheliegend, teilte die Migros am Montag mit.

