Die Liechtensteinische Landesbank ist für das Gesamtjahr zuversichtlich und strebt für 2021 erneut ein "solides" Geschäftsergebnis an.Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat im ersten Halbjahr 2021 deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Erfolgreich war sie auch in der Akquisition neuer Kundengelder. Für das Gesamtjahr wird weiterhin ein «solides» Konzernergebnis erwartet. Der Geschäftsertrag nahm in der Berichtsperiode um 10,2 Prozent auf 231,8 Millionen Franken zu, wie das Institut am Dienstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...