Die Analysten der UBS haben die Aktien von Astrazeneca auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 9200 Pence belassen. Das Antikörper-Medikament AZD7442 des Pharmakonzerns habe in Tests einer klinischen Phase-III-Studie das Risiko, symptomatisch an Covid-19 zu erkranken, erfolgreich reduziert und damit positiv überrascht, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Dagegen könnte das Aus der Entwicklung eines Medikamentenkandidaten zur Behandlung von amyotropher Lateralsklerose (ALS), an ...

