© Foto: Marcus Brandt/dpa

Die Analysten von Berenberg sehen im aktuellen Aktienkurs von AstraZeneca eine seltene Kaufgelegenheit.Der Markt bewertet die Aktie derzeit unter dem Wert der bereits zugelassenen Medikamente, was bedeutet, dass die vielversprechende Forschungs- und Entwicklungspipeline des Unternehmens quasi kostenlos kommt. Diese günstige Bewertung entstand nach Untersuchungen gegen AstraZeneca-Mitarbeiter in China Ende 2024. Laut Berenberg könnten Investoren von einem Einstieg jetzt langfristig profitieren. Positive Aussichten trotz Herausforderungen in China AstraZeneca steht vor Herausforderungen in China, vor allem durch die Einführung von Generika für das Medikament Farxiga. Die Analysten erwarten …