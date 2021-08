Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.900 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Am Morgen hatte das Statistische Bundesamt den Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal von 1,5 Prozent auf 1,6 Prozent nach oben korrigiert. Die Aktien von Delivery Hero, BMW und Volkswagen standen am Mittag an der Spitze der Kursliste. Entgegen dem Trend Kursverluste gab es unter anderem bei den Papieren von Eon, der Deutschen Telekom und Vonovia.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1736 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8521 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.803 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 49,39 Euro pro Gramm.

