Noch nie aber ist in der Bundespolitik so kurz vor einer Wahl das Rennen zwischen gleich drei Lagern so eng gewesen wie aktuell.Frankfurt - Seit Koalitionen aus drei Parteien zum Regelfall deutscher Parlamentswahlen geworden sind, ist es üblich, die entsprechenden Konstellationen mit Farbenspielen zu umschreiben. So klingt "Jamaica" viel cooler als "CDU/CSU, Grüne und FDP" und "Ampel" wesentlich griffiger als rot-grün-gelb. Noch nie aber ist in der Bundespolitik so kurz vor einer Wahl das Rennen zwischen gleich drei Lagern...

Den vollständigen Artikel lesen ...