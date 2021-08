Der Anstieg des Preisdrucks in der Eurozone in diesem Jahr wird als vorübergehend angesehen, fasste das Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, am Dienstag in einem Interview mit einem deutschen Magazin zusammen. Die wichtigsten Zitate "Die EZB ist nicht besorgt über die derzeit hohen Inflationsraten, die ihrer Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...