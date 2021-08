Barnabas Gan, Ökonom bei der UOB Group, bewertet die kürzlich veröffentlichten Inflationszahlen in Singapur. Wichtigste Erkenntnisse "Die Verbraucherpreise in Singapur stiegen im Juli 2021 um 2,5% y/y (-0,2% m/m nsa), was den Marktschätzungen entspricht. Dies ist der siebte Monat in Folge, in dem die Verbraucherpreise in Singapur im Vergleich zum Vorjahresmonat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...