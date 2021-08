Regulierungen, die von der Regierung aufgestellt wurden, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen, haben Luftfrachtchaos in China verursacht, so teilt The Loadstart mit, Bodenpersonal bleibt wegen neuer Covid-Regelungen weg und die Preise stiegen in die Höhe. Das berichtete SimFruit, das Nachrichtenportal für die chilenische Obstindustrie. Bildquelle: Shutterstock.com Einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...