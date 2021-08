Die Erlöse sollen in Photovoltaik- und Windprojekte sowie in den Bau von Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge fließen. Parallel dazu begab der Energiekonzern eine weitere Nachranganleihe über 500 Millionen Euro, die allgemein die Umsetzung der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensstrategie finanzieren soll.Zwei Nachranganleihen von je 500 Millionen Euro hat EnBW am Dienstag erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Wie der Energiekonzern am Mittwoch mitteilte, ist eine der beiden eine grüne Nachranganleihe, deren Erlös laut Finanzvorstand Thomas Kusterer "nachhaltige Umwelt- und Klimaschutzprojekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...