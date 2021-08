Am Vormittag legte der EuroStoxx50 um 0,19 Prozent auf 4186,08 Punkte zu.Paris - Europas Börsen haben am Mittwoch ihre vorsichtige Entwicklung vom Vortag fortgesetzt. Am Vormittag legte der EuroStoxx50 um 0,19 Prozent auf 4186,08 Punkte zu. Der französische Cac 40 zog um 0,23 Prozent auf 6679,85 Punkte an, während der britische FTSE 100 mit 7137,46 Zählern um 0,16 Prozent voran kam. «Insgesamt geht das Warten auf die Notenbanksitzung in Jackson Hole weiter»...

