Der von der Bank erhobene, vorausschauende CS-CFA-Index für die Schweiz ist im August um 50,6 Punkte eingebrochen und mit -7,8 Punkte in den negativen Bereich gesunken.Zürich - Die Erwartung unter Schweizer Ökonomen in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung ist im August abrupt eingebrochen. Das Stimmungsbarometer CS-CFA sackte unter die Wachstumsmarke. Der von der Bank erhobene, vorausschauende CS-CFA-Index für die Schweiz ist im August um 50,6 Punkte eingebrochen und mit -7,8 Punkte in den negativen Bereich gesunken. Einen solch «spektakulären» Einbruch habe es...

