Am Donnerstag beginnt in den Rocky Mountains eine wichtige Konferenz von Notenbankern aus aller Welt. Wird dort die amerikanische Notenbank ankündigen, wann sie ihre weit geöffneten Geldschleusen schließen wird? Welche Konsequenzen hätte das für die Finanzmärkte? Und was hat trocknende Wandfarbe damit zu tun? Darüber spreche ich mit Bianca Thomas in dieser neuen Podcast-Folge. https://wahre-werte-depot.de/die-finanzwelt-blickt-gespannt-in-die-rockies/

Den vollständigen Artikel lesen ...