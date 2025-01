Der stellvertretende chinesische Finanzminister Liao Min sagte am Freitag, dass "wir im Jahr 2025 eine proaktivere Finanzpolitik in Bezug auf Stärke, Effizienz und Zeitplanung erwarten können". Zusätzliche Kommentare Beschleunigung der fiskalischen Ausgaben in dem Bemühen, die realen Ausgaben zu gestalten. Chinas Fiskalpolitik verfügt über einen großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...