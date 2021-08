FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS TARGET TO 1270 (1140) P. - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 570 (540) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS SAINSBURY(J) TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 300 (280) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES MARKS & SPENCER TARGET TO 215 (185) P. - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK INITIATES AB FOODS WITH 'HOLD' - TARGET 2200 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES MARKS & SPENCER WITH 'BUY' - TARGET 195 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES NEXT PLC WITH 'BUY' - TARGET 9200 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS ASOS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5400 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS BOOHOO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 400 PENCE - JEFFERIES INITIATES ADMIRAL GROUP WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 2600 PENCE - JEFFERIES INITIATES DIRECT LINE WITH 'BUY' - TARGET 390 PENCE - JEFFERIES RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 490 (475) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES BRITISH LAND CO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 585 (530) PENCE



