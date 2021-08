Neben einem digitalen Empfang hat die Wincasa-Tochter streamnow für das Gebäude Toro1 in Zürich Oerlikon eine Plattform entwickelt, mit der die Ein- und Ausgangskontrolle, die Besucherführung sowie die Services rund um das Facility Management digital gesteuert werden können.Winterthur - Dem PropTech-Unternehmen streamnow, eine Tochterfirma von Wincasa, ist es gelungen die gesamte Customer Journey in einem Bürokomplex komplett zu digitalisieren. Ende Mai 2021 wurde die Innovation in Zürich Oerlikon erfolgreich lanciert. Neben einem digitalen Empfang wurde für das Gebäude eine Plattform entwickelt, mit der die Ein- und Ausgangskontrolle, die Besucherführung sowie die...

