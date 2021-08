Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelte in der ersten halben Handelsstunde um die Gewinnschwelle.New York - Nach der jüngsten Rekordjagd einiger US-Indizes haben die New Yorker Börsen im frühen Mittwochshandel praktisch auf der Stelle getreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelte in der ersten halben Handelsstunde um die Gewinnschwelle, zuletzt lag er knapp mit 0,01 Prozent darüber bei 35 370,77 Punkten. Anleger warteten vor dem alljährlichen Zentralbank-Symposium erst einmal ab.

