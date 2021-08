Der Leitindex gibt am Mittwoch um 0,58 Prozent auf 12'364,57 Punkte nach.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach leichten Abgaben am Vortag auch den Handel am Mittwoch im Minus abgeschlossen. Dabei fiel der Leitindex SMI unter die Schwelle von 12'400 Punkten. Die Luft sei auf den hohen Bewertungsniveaus dünn geworden und es fehlten weitere Kaufimpulse, hiess es im Handel. Nach einem gehaltenen Handelsstart weitete der SMI die Verluste in der zweiten Handelshälfte...

