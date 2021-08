Der EUR/JPY zieht an und fordert den 200-Tage-SMA heraus - Das deutsche Geschäftsklima enttäuschte im August die Schätzungen - Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA schrumpften im Juli weniger als erwartet - Der Verkaufsdruck rund um den japanischen Yen hilft dem EUR/JPY am Mittwoch den Bereich um 129,00 zurückzuerobern. ...

