Das deutsche Jungunternehmen Infarm dehnt seine Geschäfte in Dänemark mit einer neuen 6.508 m² großen, Cloud-angebundenen Einrichtung für vertikale Landwirtschaft in Greve, Kopenhagen, aus, so teilt das ESMMagazine mit. Die Einrichtung, die sich aktuell im Bau befindet, soll ihre erste Ernte Ende dieses Jahres bringen. Foto © Infarm Das neue Anbauzentrum in Greve...

Den vollständigen Artikel lesen ...