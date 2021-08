Berlin - Nach Irritationen bei den neuesten Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts prüft das RKI aktuell offenbar deren Richtigkeit. Aufgrund einer "technischen Störung" sei das Covid-Dashboard "bis auf Weiteres" nicht verfügbar, teilte das RKI am Donnerstag mit.



Man arbeite "mit Hochdruck" an einer Lösung. Das Institut hatte am frühen Donnerstagmorgen gemeldet, dass die Inzidenz von gestern 61,3 auf heute 33 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage gesunken sei, obwohl die Zahl der Corona-Neuinfektionen mit 12.626 um 50 Prozent oder 4.226 Fälle höher war als am Donnerstagmorgen vor einer Woche. Außerdem meldete das RKI 21 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus. Welche dieser Werte tatsächlich stimmen, war zunächst unklar.

