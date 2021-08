Berlin - Das Corona-Impftempo in Deutschland stagniert weiter. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) stieg bis Donnerstag auf 64,6 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 64,4 Prozent), teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit.



Demnach wurden in Deutschland 53,7 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Impfschutz haben 49,7 Millionen Bürger, was einer Quote von 59,7 Prozent entspricht (Vortag: 59,4 Prozent). Im Sieben-Tage-Mittel liegt die Zahl der Erstimpfungen weiterhin bei etwas weniger als 100.000 Verabreichungen pro Tag. Bei den Zweitimpfungen beträgt dieser Wert nur noch etwas mehr als 150.000, hier gehen die Verabreichungen weiterhin deutlich zurück.

