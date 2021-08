Europas Börsen haben am Donnerstag etwas leichter tendiert. Damit hielt das zurückhaltende Geschäft der Vortage an.Paris / London - Europas Börsen haben am Donnerstag etwas leichter tendiert. Damit hielt das zurückhaltende Geschäft der Vortage an. Am Vormittag büsste der EuroStoxx 50 0,38 Prozent auf 4165,17 Punkte ein. Ähnlich war die Lage an den grossen Länderbörsen: Der französische Cac 40 gab um 0,26 Prozent auf 6658,86 Punkte nach und der britische FTSE 100 notierte mit 7123,71 Zählern 0,37 Prozent tiefer.

