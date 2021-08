Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag seine Anfangsverluste schnell wettgemacht und notiert mittlerweile leicht im Plus.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag seine Anfangsverluste schnell wettgemacht und notiert mittlerweile leicht im Plus. Händler sprechen von einem wenig bewegten Handel angesichts der weiteren Ausbreitung der Corona-Delta-Variante und dem bevorstehenden Notenbanktreffen in Jackson Hole am Freitag. Gespannt blicke man darauf, was die Währungshüter im Rahmen der wieder online...

Den vollständigen Artikel lesen ...