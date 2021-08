Ein Team des Fraunhofer CSP hat einen Wirkmechanismus erforscht, mit dem Hochleistungssolarzellen optimiert werden können. Dabei geht es um eine Laser-unterstütze Strombehandlung an den Kontaktstellen, die die Leistungsfähigkeit der Solarzellkontakte verbessert. Die PERC-Technologie dominiert derzeit den Markt. Man kann sie in günstiger Massenproduktion umsetzen und ermöglicht damit eine noch leistungsfähigere Photovoltaik. PERC steht für Passivated emitter and rear cell, also für Zellen mit passivierter ...

