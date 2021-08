China ist entschlossen, die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsziele in diesem Jahr zu erreichen und gleichzeitig strenge Viruskontrollen einzuhalten, so der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in einem Leitartikel für die People's Daily vom Donnerstag. Wichtige Zitate "China sollte eine qualitativ hochwertige Entwicklung vorantreiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...