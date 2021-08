US BEA revidiert annualisiertes BIP-Wachstum für Q2 auf 6,6% von 6,5% - Der US Dollar Index bewegt sich weiterhin seitwärts unter 93,00. - Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Vereinigten Staaten wuchs im zweiten Quartal mit einer Jahresrate von 6,6%, wie die zweite Schätzung des US Bureau of Economic Analysis (BEA) am Donnerstag ergab. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...