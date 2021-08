Der NZD/USD verliert sein Aufwärtsmomentum und wird am Donnerstag niedriger gehandelt. Allerdings erhält der Kiwi nun Unterstützung durch die steigenden OCR-Erwartungen, so die Volkswirte der ANZ Bank. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober steigt auf rund 90% "Die hiesige Stimmung in Bezug darauf, wie die Welt nach Delta aussehen wird, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...