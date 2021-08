Die EUR/USD-Rallye bleibt in der Nähe von 1,1800 intakt - Neue Stärke könnte das Paar bis in den Bereich von 1,1900 führen - Der EUR/USD arbeitet an einer Fortsetzung der positiven Tendenz und flirtet am Donnerstag mit der Widerstandslinie um 1,1770/80. Das Paar muss die jüngsten Höchststände im Bereich von 1,1770/75 überwinden, um einen weiteren ...

