"Grundsätzlich wollen wir hier in der Schweiz und besonders am Standort Bern mit unserem innovativen, bunten und neuartigen Produkt den Markt bereichern und somit einen signifikanten Market Share erzielen."von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Maderer, Signature-Drinks und exklusive Häppchen von der prämierten Star-Köchin Meta Hiltebrand - ist das eine Überlebensstrategie der gehobenen Hotellerie in Pandemiezeiten? Cedric Maderer: Das ist eher eine sehr erfolgsversprechende Kooperation in Zeiten, in denen man auch mal kreativ denken sollte. Zudem passt die prämierte TV-Köchin mit Ihrer Art...

Den vollständigen Artikel lesen ...