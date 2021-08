Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): China im Fokus

20.08.2021 - Der chinesische Aktienmarkt hat seit Februar 2021 deutliche Verluste hinnehmen müssen. Am 10. Februar 2021 hatte der CSI 300 Index, der die Entwicklung der in Shanghai und Shenzhen gehandelten A-Aktien misst, auf einem Allzeithoch von 5.807 Punkten geschlossen. Bis zum 27. Juli 2021 fiel der Index dann um über 18 Prozent auf das bisherige Jahrestief von 4.751 Punkte zurück. Aktuell liegen die Notierungen 9,1 Prozent unter dem Stand zu Jahresbeginn.

Ein Blick zurück:

Deng Xiaoping, der als Nachfolger Maos von 1979 bis 1997 die Politik in China bestimmte, führte den "Sozialismus mit chinesischen Charakteristika" ein und begann damit die Öffnung des Landes. Jiang Zemin, der im Jahr 1989 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und 1993 zum Staatspräsidenten ernannt wurde, führte die wirtschaftlichen Reformen weiter. Er ermöglichte Unternehmern, in die "kommunistische Arbeiterpartei" aufgenommen zu werden. Er leitete ebenfalls Privatisierungen ein, um die Effizienz der Wirtschaft zu verbessern und Fehlallokationen von Kapital zu verringern. Staatsunternehmen der Telekomindustrie, der Ölindustrie und Banken wurden schrittweise teilprivatisiert und an den lokalen Börsen und in Hongkong und den USA notiert. In die Zeit von Hu Jintao, Generalsekretär ab 2002 und Staatspräsident ab 2003, fällt der lange Aufschwung nach dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001. Die folgende Dekade brachte mehr als eine Verfünffachung des Pro-Kopf-Einkommens und befreite Hunderte von Millionen Menschen aus der Armut ...

