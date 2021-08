Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - August 2021

Die Einschränkungen durch die chinesischen Regierung in private zusätzliche Lernangebote für chinesische Schüler und Studenten lösten stärke Kurskorrekturen in China und dem gesamten asiatischen Raum aus. Unseres Erachtens nach, war es eher der Tropfen, der das Fass schlechter Nachrichten für diese Aktienregion zum Überlaufen brachte. Bereits seit dem letzten G7 Gipfel im Juni 2021 wurde klar, dass sich "der Westen" gemeinsam zunehmend gegen China positioniert.

Weitere staatlichen Eingriffe der chinesischen Regierung in deren nationale große Technologie Konzerne belastete ebenfalls seit mehreren Wochen, so dass das Randthema der privaten zusätzlichen Lernangebote wie gesagt nur noch die Kirsche auf der Torte war, um eine Korrektur von gut 10-15% auszulösen. Wir sehen die asiatischen Aktienmärkte hierdurch abschließend am Ende ihrer Welle 2 von 5, so dass die nun folgende Welle 3 bald einsetzend, die lokalen Indizes über die Höchststände aus der Welle 1 aus dem 1Q21 führen sollte.

Europa und USA zeigten entgegengesetzt zu Asien weiterhin Stärke und notierten auf hohen Niveaus seitwärts. Einerseits prägte das Sommerloch bei relativ geringen Umsätzen das Marktgeschehen. Andererseits ist es weiterhin der stete Blick auf die Corona-Zahlen, respektive die Impfquoten, welches die Indizes bewegt. Jüngster Druck entstand durch Aussagen der FED, das Tapering etwaig doch schneller auslaufen zu lassen.

Gold erlitt einen Flash-Crash und fiel kurzzeitig nochmals auf 1.720 zurück - glücklicherweise wurde die massive Unterstützung bei 1.680 nicht getestet. Vielmehr erholte sich die Unze wieder sehr zügig bis in ihrer bisherige Seitwärtszone um 1.800 US-$/Unze.

Unverändert positiv: Wir erwarten auf Sicht der nächsten drei bis vier Jahre deutlich höhere Aktienkurse. Dies dürfte immer wieder von leichten Kursrücksetzern von um die 10% durchzogen werden, wie wir es jüngst in China und dem weiteren asiatischen Raum gesehen haben. Diese Korrektur sehen wir nun als abgeschlossen, so dass wir kurzfristig hier das größte Kurspotential sehen.

Vermutlich werden kommende Rücksetzer in Europa und den USA nicht stark sein - vielmehr noch werden sie sehr wahrscheinlich bereits in ein paar folgenden Handelstagen wieder ausgeglichen sein. Wir planen daher weiterhin voll investiert zu bleiben. Wir befinden uns am Anfang eines neuen Konjunkturzyklus. Die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie ist in vollem Gange ist - sie stützt sich insbesondere auf eine stabile Verbrauchernachfrage. Diese wird gesteigert durch einen immensen Nachholeffekt nach rund einem Jahr des Zwangssparens im Lock-down.

Die Zentralbanken haben ihre Inflationsziele bereits heute nach oben angepaßt und sich selbst damit laxere Regeln bei einer später steigenden Inflation gegeben. Wir werden entsprechend keine oder nur minimale Zinserhöhungen in den nächsten Jahren sehen, so dass Sachwerte in Form von Aktien, Gold und Rohstoffe der Zukunft die erste Wahl der Anlageklassen bleiben. Gold sollte von weiter fallenden Renditen und potentiell steigender Inflation ohne Zinserhöhungen durch die Zentralbanken profitieren, so dass wir uns das Erreichen und auch das Überspringen des All-time-highs von 2.060 $/Unze in den nächsten Monaten sehr gut vorstellen können.

Wasser-Aktien werden durch die natürliche Knappheit dieses Rohstoffes als auch durch die Zugehörigkeit zum ESG-Anlagebereich weiter profitieren. Wasserstoff steht unseres Erachtens in den Startlöchern, wenn die technischen Nachteile von Elektro-PKWs und insbesondere Elektro-LKWs offenkundiger werden - wir halten diese kleinere Position entsprechend mit einem kleinen Anteil perspektivisch. Genauso könvnen wir uns einen weiterhin festen US-$ sehr gut vorstellen.

