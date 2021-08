Die von der CME Group veröffentlichten Daten für die Rohöl-Futuresmärkte zeigen, dass die Händler am Donnerstag ihre Open Interest-Positionen um fast 7.000 Kontrakte aufgestockt haben. Das Volumen hingegen sank um rund 38,5K Kontrakte, so dass die anhaltend unruhige Aktivität unverändert blieb. WTI peilt weiterhin die 70,00 $-Marke an Der Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...