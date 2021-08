Der EuroStoxx50 setzte sich am Nachmittag klarer ins Plus ab und ging 0,51 Prozent höher bei 4190,98 Zählern aus dem Handel.Paris / London - Die mit Spannung erwartete Rede von Jerome Powell hat die Anleger an den europäischen Börsenplätzen am Freitag zum Zugreifen ermutigt. Der US-Notenbankchef erfüllte eher die Wünsche derer, die in puncto Geldpolitik auf gelassene Aussagen hofften. Der EuroStoxx50 setzte sich am Nachmittag klarer ins Plus ab und ging 0,51 Prozent höher bei 4190,98 Zählern aus dem Handel.

