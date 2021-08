Wunstorf - Die Bundeswehr ist mit ihren Evakuierungs-Jets wieder in Deutschland. Gegen 19:45 Uhr setzte der erste A400M aus Usbekistan kommen in Wunstorf bei Hannover auf, anschließend folgten die weiteren Maschinen.



Im Gegensatz zur Ankunft nach dem eigentlichen Afghanistan-Einsatz vor einigen Wochen gibt es dieses Mal einen großen Empfang. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wollte die Soldaten persönlich begrüßen. Nach eigenen Angaben hat die Bundeswehr in den letzten knapp zwei Wochen 5.347 Menschen aus 45 Nationen aus Kabul evakuiert, darunter über 4.100 Afghanen. Die Personen wurden zunächst nach Taschkent in Usbekistan geflogen, von da ging es mit Zivilmaschinen weiter nach Deutschland.

