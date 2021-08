"Die Pandemie hat gezeigt, dass wir ein sehr resilientes Geschäftsmodell haben. Wir haben instinktiv vieles richtig gemacht und flexibel auf die sich immer wieder ändernden Rahmenbedingungen reagiert."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Bernhard, Mobilezone hat im ersten Halbjahr trotz eines negativen Sondereffekts durch den Verkauf des Grosshandelsgeschäfts in Deutschland deutlich mehr verdient. Die Neustrukturierung zahlt sich also aus… Markus Bernhard: Absolut. Im Jahr 2020 haben wir in Deutschland die gesamte Organisation neu strukturiert, Standorte geschlossen, Aufgaben zusammengeführt...

