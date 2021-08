Dr. Andreas Busch (BANTLEON): Erfolgsgeschichte am US-Arbeitsmarkt wird weitergehen

25.08.2021 - Die Erholung des US-Arbeitsmarkts startete nach dem Corona-Absturz sehr dynamisch, verlor aber anschliessend an Schwung. Viele Beobachter sehen mithin noch einen weiten Weg bis zur vollständigen Normalisierung. Wir sind zuversichtlicher. Einiges deutet darauf hin, dass der Jobmotor aktuell durch Sonderfaktoren gebremst wird, unter anderem durch die aufgestockte staatliche Arbeitslosenhilfe. Diese läuft jedoch bald aus. Entsprechend dürften die Beschäftigtenzahlen in den kommenden Monaten spürbar anziehen und die Arbeitslosenquote zügig in Richtung des Vorkrisenniveaus sinken. In der Folge sollte sich das ohnehin schon vergleichsweise hohe Lohnwachstum weiter beschleunigen, was den Teuerungsdruck zusätzlich anheizt. Die Fed steuert damit nicht nur auf das Tapering, sondern auch auf Zinserhöhungen zu.

Der US-Arbeitsmarkt gilt seit jeher als wichtiger Gradmesser der Konjunkturdynamik und steht demzufolge besonders im Fokus der Finanzmärkte. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Notenbank verpflichtet ist, ausser für Preisniveaustabilität für Vollbeschäftigung zu sorgen. Die Geldpolitik richtet ihren Kurs entsprechend eng am Arbeitsmarktgeschehen aus. So hat die Fed unter anderem den aktuellen Start des Taperings der Anleihenkäufe von Fortschritten beim Beschäftigungsaufbau abhängig gemacht ...

